Jongeman overvallen na bedreigingen met een mes

26 november 2018

In de Nijverheidsstraat in Ninove is een jongeman deze ochtend rond 08.30 uur overvallen door een onbekende man. De man zat op het moment van de overval in de wagen, toen plots een vreemd individu aan zijn raam kwam staan. “De man zijn portefeuille werd afhandig gemaakt onder bedreiging van een mes”, laat korpschef Philippe De Cock weten. De jongeman kwam na de overval meteen een verklaring afleggen bij de politie. De dader ging er aan de haal met een kleine geldsom en al zijn kaarten. “We hebben vanuit de politie onmiddellijk nog een patrouille laten rondgaan in het gebied, maar konden de dader niet meer aantreffen", aldus De Cock. Bij de diefstal raakte niemand gewond.