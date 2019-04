Jonge bestuurder rijdt meer dan het dubbele in bebouwde kom Koen Baten

08 april 2019



Stef V. had op 6 oktober 2017 wel een heel zware voet toen hij in de bebouwde kom van Ninove werd geflitst. Op die dag reed de jonge bestuurder, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, met een snelheid van 108 kilometer per uur door de bebouwde kom. “Ik was bezig met een inhaalmanoeuvre, maar had helemaal niet door dat ik zo snel aan het rijden was”, aldus V. “Het zal niet meer gebeuren”, klonk het. De jongeman kreeg een geldboete van 400 euro opgelegd en zal zijn wagen vijf weken aan de kant moeten zetten. Bovendien moet hij ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch examen.