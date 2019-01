Jonge bestuurder moet praktisch examen opnieuw afleggen na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

07 januari 2019

17u30 0

E.O., een jonge twintiger uit Geraardsbergen moest zich vanmiddag verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Ninove. Op 20 november 2017 werd de man geflitst aan een snelheid van 98 kilometer per uur waar er slechts 50 kilometer per uur was toegelaten. De jongeman had op dat moment nog geen twee jaar zijn rijbewijs en moet dus opnieuw proeven afleggen. “Ik had een discussie met mijn ouders, maar ik besef dat dit verkeerd is", aldus O. De jongeman vroeg om zijn praktisch rij-examen opnieuw te mogen afleggen in plaats van zijn theorie. “Je zal nog een hele tijd de consequenties moeten dragen van je overtreding", besloot politierechter Mireille Schreurs. Naast het praktijkexamen kreeg de man ook een geldboete van 320 euro en 21 dagen rijverbod.