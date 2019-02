Jong Vld voert klimaatenquête bij Ninoofse jongeren Claudia Van den Houte

04 februari 2019

19u13 1 Ninove Jong Vld Ninove heeft een milieuenquête opgesteld voor jongeren in Ninove. Volgens de jongerenbeweging tonen de massale deelnames aan de klimaatmars en de spijbeldagen voor het milieu aan dat ook in Ninove de zucht naar een groener bestaan leeft.

“Wij doen deze enquête omdat wij ons zorgen maken over het groene aspect in onze stad en over de toekomst”, zegt Jaro Goubert, lid van Jong Vld Ninove. “Wij hebben eigen ideeën maar willen vooral de jeugd zelf aan het woord laten. Op welke manier trachten de scholen tegemoet te komen aan het milieu? Zijn er voldoende groene alternatieven voor mobiliteit beschikbaar in de stad en welke voorstellen doen zij zelf om het milieu te ontlasten? Al deze vragen en nog veel meer willen we de komende weken ontdekken. De enquête loopt nog tot en met zondag 3 maart. Daarna zullen zo snel mogelijk conclusies worden getrokken. Deze conclusies worden gepubliceerd en vervolgens aan het stadsbestuur voorgelegd om concrete maatregelen te genereren.”

De enquête is te vinden op de Facebookpagina van Jong Vld of via https://goo.gl/forms/NhWRiTjqs4yyN9562.