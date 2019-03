Johan en Fabiola maken debuut als Prins en Prinses der Senioren Claudia Van den Houte

04 maart 2019

13u37 1 Ninove Johan Verlé (56) en Fabiola De Mol (58) werden op de machtsoverdracht van afgelopen weekend voorgesteld als Prins en Prinses der Senioren van Ninove.

Het seniorenprinsenpaar werd eerder al verkozen tijdens een seniorennamiddag in zaal Cloë. Ze moesten enkele quizvragen over carnaval Ninove beantwoorden en met het spel ‘Rad van geluk’ tonen dat ze waardige ambassadeurs waren van carnaval Ninove. Tijdens de machtsoverdracht werden ze officieel voorgesteld. “De prinses is een madam uit één stuk. Ze is in Etterbeek geboren op 14 september 1960, groeide op in de Oude Eichembaan in Ninove en woont nu in de Witherenstraat”, aldus schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld. “Haar twee dochters en zes kleinkinderen zijn ook carnavalisten.” Fabiola heeft onder meer nog bij La Lorraine en Delhaize gewerkt en is nu actief bij dienstenchequebedrijf Bojoma. In haar vrije tijd zet ze zich in voor carnavalsgroep De Zjielen, vooral met stikken en naaien.

Prins der Senioren Johan is geboren in Ninove op 12 mei 1962. “Hij groeide op in de wijk De Blokken en woont nu aan de Pollarebaan. Hij heeft een dochter en twee kleinkinderen, die allemaal actief zijn in carnaval.” Hij was op zijn twaalf jaar al carnavalist en was bij verschillende carnavalsgroepen actief. “Momenteel is hij invalide, maar vroeger heeft hij onder meer nog bij Pronto en een drukkerij gewerkt. Hij was afgezakt naar Cloë met het doel om prins te worden. Dat speelde al een tijdje in zijn hoofd”, aldus Torrekens.

Het seniorenprinsenpaar mag tijdens de carnavalsstoet samen met prins Dario plaatsnemen op de prinsenwagen.