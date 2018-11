Jiayi Xiaw wint Junior Journalistwedstrijd Claudia Van den Houte

25 november 2018

14u09 0 Ninove Jiayi Xia, leerlinge van basisschool van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove, is de winnares geworden van de Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds Meerbeke.

De winnaar van de wedstrijd werd bekendgemaakt aan het einde van de boekenbeurs van Davidsfonds Meerbeke in Trefpunt De Linde. Jiayi Xia won met haar inzending ‘Pluisje, het verdwenen prinsessenkonijntje.’ Ze ontving een boekenbon van 40 euro.

De Junior Journalistwedstrijd had dit jaar als thema ‘Meesterschap’. In totaal stuurden acht scholen uit Groot-Ninove 697 opstellen in van leerlingen uit de derde graad basisonderwijs. Er werden op de prijsuitreiking 14 laureaten van het vijfde en het zesde leerjaar bekroond.