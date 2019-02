Jeugdhuis Het Uur moet voor drie maanden dicht Claudia Van den Houte

22 februari 2019

19u36 0 Ninove Het stadsbestuur heeft jeugdhuis Het Uur in Meerbeke tijdelijk gesloten. Vanaf 1 maart wordt het huurcontract met het jeugdhuis voor drie maanden stopgezet.

De stad nam de beslissing omdat een aantal zaken niet zo goed lopen binnen het jeugdhuis, dat sinds vorig jaar opnieuw een nieuw bestuur heeft. “Ik verwijt die jongeren niets en waardeer hun inzet, maar het was niet verantwoord om het jeugdhuis nog langer open te laten”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Er zijn verschillende redenen voor de stopzetting. Zo werden de statuten van vzw Het Uur nog niet aangepast. Als er iets gebeurd zou zijn, dan zouden de oude bestuurders verantwoordelijk zijn.”

“Door een gebrek aan voldoende vrijwilligers lag Het Uur er ook vuil en onhygiënisch bij. De nooduitgang was geblokkeerd door obstakels zoals bierbakken en ondanks het feit dat de bovenverdieping niet toegankelijk is waren er indicaties dat ze wel werd gebruikt, tegen het advies van de brandweer in. Er waren ook sporen van inbreuken op het rookverbod.”

De Jonge benadrukt dat het niet de bedoeling is om het jeugdhuis definitief te sluiten. “Maar de werking moet op een andere manier gebeuren. Ik verwacht initiatieven van de jeugd en van de jeugddienst. Het is ook de bedoeling om het jeugdhuis meer te sturen vanuit de stad”, aldus De Jonge.

Om het jeugdhuis opnieuw op te starten, moeten onder meer de statuten worden aangepast en moet er een overleg komen tussen de jeugddienst en de nieuwe bestuurders, waarbij een afsprakennota wordt uitgewerkt.