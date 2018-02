Jeugdhuis Het Uur krijgt mensen nog moeilijk gemotiveerd na vele kritiek 22 februari 2018

Jeugdhuis Het Uur kreeg de voorbije dagen kritiek omdat het jeugdhuis er langs de buitenkant verloederd bij lag. Volgens voorzitter Nickolas Sergeant raken de vrijwilligers van het jeugdhuis gedemotiveerd om zich nog in te zetten voor Het Uur door de vele kritiek die ze de voorbije maanden kregen vanuit politieke hoek. "Het klopt dat het jeugdhuis er slordig bij lag. Er was al een tijdje niemand langs geweest, er is recent ingebroken en de examens zijn nog niet zolang voorbij. Maar het is erg ondankbaar werk geworden. Je doet iets als vrijwilliger en je wordt er op afgestraft. We krijgen veel kritiek vanuit de politiek, vooral van N-VA, naar aanleiding van de plannen voor een nieuw jeugdhuis. Men zoekt een excuus om te zeggen: 'je gaat de jeugd een nieuw jeugdhuis geven, maar het bestaande jeugdhuis draait niet goed'", zegt Sergeant.





"We kregen al kritiek op de brandvoorschriften, over het feit dat er indertijd geen drankvergunning was aangevraagd, men is streng voor ons op geluidsoverlast - terwijl wij hier erg op letten - en soms gaat het over onnozelheden, zoals een lamp die niet volgens de voorschriften is vervangen of welk soort spijkers te gebruiken. We zijn de speelbal geworden tussen de partijen. Er zijn al verschillende vrijwilligers die hierdoor hebben afgezegd. Het is moeilijk als je geen mensen hebt om op te ruimen. Het is niet door die pesterijen dat het er zo slordig bij lag, maar ze hebben er wel mee te maken. Vanavond (gisteravond, red.) ga ik wel al wat gaan opruimen. Alles zal er proper bij liggen voor de aankomst van de Omloop zaterdag."





Het stadsbestuur heeft alvast een extra jeugdwerker aangeworven die zowel jeugdhuis Het Uur als de jeugdbewegingen zal ondersteunen. "Hij start op 1 maart en zal helpen waar nodig", vertelt schepen van Jeugd Lieven Meert (Samen/sp.a). "Ik denk wel dat er potentieel zit in Het Uur, als de vrijwilligers wat extra ondersteuning krijgen. Eén van de minder goede punten waarop ze kritiek kregen, was de structurele werking en de administratie. Dat zijn dingen waar wij mee kunnen helpen." (CVHN)