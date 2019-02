Jeugdboekenmaand wordt feestelijk afgetrapt in bib Claudia Van den Houte

26 februari 2019

15u53 0 Ninove In maart is het jeugdboekenmaand. Die wordt zaterdag 2 maart op gang getrapt met een startfeest in de bib.

De jeugdboekenmaand heeft dit jaar als thema ‘Vrienden voor altijd’ en staat in teken van vriendschap. Tijdens deze maand organiseert de bibliotheek van Ninove tal van leuke activiteiten. Zaterdag wordt het startschot gegeven met de workshop ‘Kleine Grote Kameleon’ door Annemie Vandaele, voor kinderen van 4 tot 6 jaar, rond het gelijknamige boek. De gratis workshop begint om 10.30 uur. Vooraf inschrijven via bib@ninove.be.

Vanaf 11.30 uur kan jong en oud genieten van een hapje en een drankje en kun je het ‘greenscreen’ testen. Er is ook een grime- en glittertattoostand. Tot 23 april zullen de leerlingen van de academie beeldende en audiovisuele kunst hun werkjes rond ‘vriendschap’ tonen tijdens de openingsuren van de bib. Er loopt ook een wedstrijd ‘Breng vriendschap in beeld’, waarbij de mooiste creaties een prijs winnen. Het programma van de jeugdboekenmaand is te vinden op www.ninove.be/jeugdboekenmaand.