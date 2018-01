Jeannine wint kerstjuweel op Get Ready-kerstspecial 02u25 0 Repro CVHN

Jeannine Goossens uit Ninove heeft het kerstjuweel 2017 gewonnen tijdens het kerstconcert van Get Ready in cultuurcentrum De Plomblom, georganiseerd door radio Del Sol. Het kerstjuweel kon door de toeschouwers worden gewonnen via de toegangkaarten en werd naar traditie geschonken door juwelier Paul Roelandt uit Denderhoutem. Het volgende Del Sol-concert vindt plaats op zaterdag 28 april in cc De Plomblom in Ninove. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.





(CVHN)