Jazz~MADD presenteert met Sofia Ribeiro Trio mix van jazz- en Portugese muziek Claudia Van den Houte

07 november 2018

15u38 4 Ninove Jazz~MADD haalt het Portugese Sofia Ribeiro Trio naar onze streek, op drie verschillende locaties.

Organisator Jean Van der Schueren van vzw Duende brengt met Jazz~MADD ofwel ‘Jazzmuziek aan de Dender’ elke maand een concert op drie verschillende locaties, in Ninove, Denderleeuw en Aalst. Deze maand is het de beurt aan Sofia Ribeiro Trio. Sofia Ribeiro is een Portugese zangeres die de luisteraar ogenblikkelijk meeneemt naar haar unieke klankuniversum, met invloeden van jazz-, Braziliaanse en Portugese muziek. Sofia staat bekend bij het publiek voor haar sterke, boeiende, emotionele vertolkingen.

Sofie Ribeiro Trio treedt op woensdag 21 november om 20 uur op in ’t Kasteeltje, Stationstraat 7 in Denderleeuw en op zondag 25 november om 11 uur in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst en dezelfde dag ook om 19 uur bij Ten Huize Rebecca, Ring-Oost 12b in Ninove. Info en reservatie via 0495/12.14.47 of info@jazzmadd.be.