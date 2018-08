Jawel, dit is de Dender. Maar waarom is ie groen...? Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

12u00 0 Ninove Wie in de voorbije dagen even langs de Dender in Ninove gepasseerd is, heeft het zonder twijfel opgemerkt: het water kleurt groen. En jawel, daar zit het weer voor iets tussen.

De Dender is voor zo'n 95 procent afhankelijk van regenwater, maar regenen heeft het amper gedaan in de voorbije weken. Daardoor is er bijna geen stroming. "In stilstaand water waar veel zonlicht op valt, komen algen erg goed tot ontwikkeling", aldus Wouter Mertens van Natuurpunt Ninove. "Die algen veroorzaken de groene kleur. Als er stroming is, kunnen andere planten zich meer ontwikkelen en wordt afvalwater bovendien weggespoeld."

De algen kunnen op termijn ook gevolgen hebben voor het leven in de Dender. "'s Nachts gebruiken ze de zuurstof in het water, in plaats van er zelf te produceren", legt Mertens uit. "Momenteel is dat nog geen probleem, maar als de droogte aanhoudt, kunnen dieren in het water het moeilijk krijgen door de zuurstofafname. Laat ons dus hopen dat het binnenkort gaat regenen."