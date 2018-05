Jacques Violon overleden 23 mei 2018

Jacques Violon is afgelopen zondag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer gekend als erevoorzitter van de Koninlijke Handboogmaatschappij Concordia, gewezen voorzitter van de Koninklijke Fanfare Voorwaarts en gewezen voorzitter en bestuurslid van vzw Liberale Kring Ninove. "Mijn vader is altijd heel actief geweest in het liberale verenigingsleven", vertelt zijn dochter Jannick Violon. "Hij kwam uit een heel liberale familie. Zijn over-overgrootvader was al liberaal. Het is altijd van vader op zoon doorgegeven. Mijn vader was een heel lieve man, met een enorme toewijding voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij kon ook wel streng zijn, maar hij was graag gezien bij de mensen. Hoewel hij de laatste jaren in een rolstoel zat en niet kon stappen, ging hij toch overal mee naartoe en was hij graag bij alles bij." De gezondheid van Jacques Violon ging al sinds begin dit jaar achteruit. Een longinfectie werd hem fataal. Hij overleed thuis in familiale kring. De afscheidsdienst vindt zaterdag om 13.30 uur plaats in de aula van rouwcentrum De Deyn in de Denderstraat in Ninove. (CVHN)