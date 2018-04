Jaar cel voor verhandelen van cannabis 05 april 2018

De dertiger liep tegen de lamp tijdens een controle van de douane. Die voerde langs de Gentsesteenweg een actie uit in het kader van niet betaalde penale boetes. De wagen van de dertiger gaf een hit. De auto werd aan de kant gezet, maar nog voor dat gebeurde, zagen de verbalisanten hoe hij een zal uit het raam gooide. In die zal zat zo'n kilogram cannabis. Drugs die hij niet lang voor de controle had aangekocht om te verkopen aan een drugsdealer.





Domme beslissing

"Ik kende iemand die goedkoop drugs verkocht en vond een afnemer die de drugs wou overkopen", zei hij. "Ik zou zo'n driehonderd euro winst maken en hiermee was ik van plan mijn nog openstaande boete te betalen." De man werd in het verleden al zeven keer veroordeeld tot een celstraf maar nog nooit voor drugsfeiten. Hij ontkende de feiten niet, maar voegde eraan toe dat hij zichzelf niet als een drugsdealer beschouwde.





"Het was gewoon een domme beslissing", besloot hij. Naast de celstraf van een jaar, krijgt hij ook nog 8.000 euro boete.





