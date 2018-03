Jaar cel geëist voor dertiger die kilo cannabis uit auto gooit 08 maart 2018

02u47 0

H.E.D. (31) uit Ninove riskeert een jaar cel en 8.000 euro boete voor het verhandelen van cannabis. Hij werd betrapt op de Gentsesteenweg in Mechelen bij een controle van de FOD Financiën en Douane.





"Toen de controleurs hem aan de kant wilden zetten, zagen ze hoe een zak uit de auto gegooid werd", vertelt openbaar aanklager Lieselotte Claessens. "Daarin zat 1 kilo cannabis. Drugs die hij net gekocht had en wou verkopen aan een dealer."





Naar eigen zeggen wou hij enkel als tussenpersoon fungeren. "Ik zou 300 euro winst maken. Daarmee was ik van plan mijn openstaande boete te betalen.





Met zeven veroordelingen is hij geen onbekende voor het gerecht. Al werd hij nooit eerder veroordeeld voor drugsfeiten en dat speelde in zijn voordeel. Ook telefonie-onderzoek leverde niets op.





"Stom toch, meneer", richtte rechter Suzy Vanhoonacker zich naar beklaagde. "Voor 300 euro winst maak je nu een schulden van duizenden euro's" , aldus Vanhoonacker.





De beklaagde betwist zelf de feiten niet, zijn advocate vraagt een werkstraf. (TVDZM)