Isabelle A brengt met 'Les Copines' ambiance op tweede parkconcert Claudia Van den Houte

19 juli 2018

Na een succesvolle start met onder meer De Romeo's en Sima Heyrati uit 'The Voice' wacht op maandag 23 juli een tweede parkconcert in Ninove. Dat wordt afgetrapt door partycoverband 'The Bumblebeez'. Daarna is het de beurt aan 'Les Copines', een meidenband gevormd door Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden of Anne Van Opstal. Zij brengen ambiance met nationale en internationale klassiekers. Coverband 'Ontpopt', die de sterkste Nederlandstalige hits van de voorbije decennia onder handen neemt, mag het tweede parkconcert afsluiten. Afspraak vanaf 18.30 uur in het Ninoofse stadspark.