Internationale barbecuewedstrijd op OCMW-site i.p.v. park 30 maart 2018

02u45 0

De 'Eastern BBQ Contest', de internationale barbecuewedstrijd die het Ninoofse barbecueteam Wettels On Fire organiseert, wijzigt van locatie. De wedstrijd zal dan toch niet plaatsvinden in het stadspark, maar wijkt door de slechte weersvoorspellingen uit naar de OCMW-site in de Burchtstraat. De 'Eastern BBQ Contest' duurt dit jaar drie dagen en start vanaf vanavond 18 uur tot en met zondag. Er zijn optredens, foodtrucks, en op zondag komt de paashaas langs, zijn er doorlopend barbecuedemonstraties en publiekswedstrijden, en wordt de Ronde van Vlaanderen uitgezonden op groot scherm.





(CVHN)