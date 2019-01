Infosessie over toekomst van kerk Pollare Claudia Van den Houte

11 januari 2019

14u23 0 Ninove In de Sint-Christoffelkerk van Pollare zal er op maandag 21 januari een infosessie worden georganiseerd over de toekomst van de kerk.

Tijdens de infosessie zal er worden nagedacht over de mogelijkheden voor de kerk van Pollare. Die zal in de toekomst meer zijn dan een plek van stilte, gebed en bezinning. De kerk wordt niet ontwijd, maar de kerkfabriek wil ze meer openen voor de bewoners van Pollare en voor toeristen. Een onderzoeksbureau gaat na hoe dit optimaal kan gebeuren. Wie er graag meer over wil weten, is welkom op maandagavond 21 januari om 19.30 uur op de informatievergadering in de Sint-Christoffelkerk.