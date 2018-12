Infoavond over groeipakket voor elk kind Claudia Van den Houte

06 december 2018

13u54 0 Ninove In stadslabo KAAi in Ninove vindt er op maandag 10 december een infoavond plaats over het ‘groeipakket’.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 1 januari 2019 een ‘groeipakket’. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.

Tijdens de infoavond wordt uitgelegd wat er allemaal verandert, hoe je een groeipakket aanvraagt, hoe je kan berekenen waar je recht op hebt, bij wie je terecht kan met al je vragen en meer.

De infoavond over het groeipakket vindt plaats op maandag 10 december om 19.30 uur in stadslabo KAAi, Oude Kaai 11 in Ninove.

Inschrijven kan via huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be of 0472/94 61 93.