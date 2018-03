Inbrekers bij scholen Lettertuin en Windekind 08 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in twee gemeentescholen in Ninove. Het gaat over de Lettertuin in Ninove en Windekind in Denderwindeke. Het is niet bekend of er veel schade is in de schoolgebouwen. De daders namen onder meer een beamer mee. Het is nog niet bekend of het om dezelfde daders gaat. (KBD)