In pyjama naar bib tijdens Voorleesweek Claudia Van den Houte

19 november 2018

11u53 2 Ninove De bibliotheek van Ninove houdt verschillende activiteiten naar aanleiding van de Voorleesweek. Zo kunnen kinderen vrijdagavond in pyjama naar de bib komen.

Alle kinderen zijn op vrijdag 23 november welkom in pyjama in de jeugdbib. Van 18 uur tot 19 uur wordt er voorgelezen voor kinderen in pyjama met een lekkere kop chocomelk. Tegelijkertijd is er voor volwassenen een workshop over het verhaal achter een prentenboek in de bibzaal. Deze workshop wordt gegeven door Annemie Vandaele, zelf Ninovieter en schrijfster van intussen vier prentenboeken. Voor beide activiteiten is reserveren nodig via bib@ninove.be of 054/32.40.04.

Woensdag verplaatst de bib zich naar de Bevrijdingslaan met een voorleesuurtje in Speelodroom voor de allerkleinsten. De digidokter van de bib, waarbij je elke woensdag terecht kan met al je vragen over computers, smartphones en het internet, wordt voor één keer voorleesdigidokter. Hij geeft van 14 tot 17 uur advies over voorleesapps, toont Fundels (digitale en interactieve prentenboeken) en meer.

Op zaterdag is er om 11 uur dan weer een Rond Erato-sessie in het tegen van de Voorleesweek: ‘Help, mijn kind leert lezen’, een gratis infosessie in het leescafé van de bib waar logopediste Mieke Wybo en leesbevorderaar Inge Umans tips geven om op een nieuwe en leuke manier om te gaan met kinderen die leren lezen.