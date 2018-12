In Oost-Vlaanderen alleen in Ninove en Denderleeuw nog geen nieuw bestuur Claudia Van den Houte

12 december 2018

Ninove Ninove en Denderleeuw zijn de enige gemeenten in onze provincie waar er nog geen nieuwe bestuursmeerderheid werd gevormd.

In zowat alle gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn de nieuwe schepencolleges die vanaf januari aan de slag gaan, bekend. Alleen Ninove en in Denderleeuw is er voorlopig nog geen akkoord. In Denderleeuw zijn LvB en CD&V nog op zoek naar een derde partner. Ze praten zowel met Groen als met N-VA. Een coalitie met LvB, CD&V en Groen maakt nog steeds het meeste kans, zeker aangezien het al bijna twee weken geleden is dat N-VA nog mee rond tafel zat. Volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) zal er nog voor de feestdagen een akkoord zijn voor een nieuw bestuur.

In Ninove kondigde Open Vld aan het initiatief te zullen nemen om gesprekken te starten. De uitnodigingen voor Samen en N-VA zijn vorige week vertrokken. Burgemeester Tania De Jonge zei een communicatiestop van een week in te lassen om de eventuele gesprekken alle kans te bieden. Haar partij had Forza Ninove, die met 40 procent van de stemmen de grootste partij werd, tot 1 december de tijd gegeven om een meerderheid te vormen. Zelf zag De Jonge ook maar een waterkans, aangezien zowel N-VA als Samen al voor oppositie kozen. Als de partij geen akkoord vindt, zal het schepencollege mogelijk worden samengesteld via een geheime stemming op de gemeenteraad, binnen de veertien dagen na de installatievergadering van 3 januari.