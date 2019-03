In heel wat Ninoofse basisscholen morgen geen les door staking Claudia Van den Houte

19 maart 2019

Ninove Heel wat basisscholen in Ninove nemen woensdag deel aan de nationale staking.

De stedelijke basisscholen in Denderwindeke, Nederhasselt, Voorde en Appelterre zullen gesloten zijn. Er is dus geen les en ook geen opvang, aangezien meer dan 90 procent van het personeel er staakt. In de stedelijke basisscholen in de Parklaan en Seringen (‘Ikke’ en ‘De Lettertuin’) zullen de lessen wel gewoon doorgaan.

Ook in het vrij onderwijs verschilt de situatie van school tot school. In de basis- en kleuterschool van het Sint-Aloysiuscollege is er geen les, maar wel opvang. Ongeveer drie vierde van het personeel staakt er. In de secundaire school van het Sint-Aloysiuscollege gaan de lessen gewoon door. In het Heilige Harten Secundair is er géén les, maar wordt er opvang voorzien. In de Heilige Harten-basisschool was het woensdag al pedagogische studiedag en was er dus sowieso al geen les.

Ook onder meer in de vrije basisschool in Okegem en basisschool De Wonderwijzer in Meerbeke is er geen les door de staking. In De Wonderwijzer is er wel opvang en busvervoer.

De scholen van het GO-Atheneum in Ninove, zowel secundair als basis, zijn woensdag open, maar het is nog afwachten of lessen zullen kunnen doorgaan zoals normaal.