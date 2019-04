Ijstheedegustatie met tips in leescafé bib Claudia Van den Houte

19 april 2019

17u09 0 Ninove In het leescafé van de bibliotheek in Ninove kan je op zaterdag 27 april ijsthee proeven.

Theesommelier Els Corrijn van Teaplanet komt op die dag langs voor een ijstheedegustatie. Ze geeft ook een extra woordje uitleg over de verschillende soorten thee en legt het verschil tussen thee en infusie uit. De aanwezigen krijgen eveneens handige tips en tricks om zelf aan de slag te gaan en ijsthee te maken. De ijstheedegustatie in het kader van ‘Rond Erato: De Zaterdagen van de Bib’ start om 11 uur op zaterdag 27 april in het leescafé van de bib aan de Graanmarkt. Deelnemen is gratis. Inschrijven is niet nodig.