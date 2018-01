IJsberen nemen duik na kerstboomverbranding 02u26 0 Claudia Van den Houte Wim De Saeger (links) nam met de Ninoofse ijsberen een duik in het openluchtzwembad dat op het plein stond opgesteld.

De eindejaarsfeesten zijn zaterdagavond afgesloten met de kerstboomverbranding op het Dr. Hemerijckxplein. Er waren heel wat mensen afgezakt naar de kerstboomverbranding, die werd geopend door uittredend Prins Carnaval Werner Matthijs en stadsbelleman Hans Van Laethem.





Voor Matthijs was het zijn laatste wapenfeit als prins. "Mijn dagen als prins lopen op zijn einde. Het is een fantastisch jaar geweest, maar aan alle mooie liedjes komt een einde", sprak prins Werner, die later die avond zijn afscheidsbal hield. Hij mocht de grote stapel kerstbomen aansteken, samen met het stadsbestuur en leden van de handelsvereniging vzw Rechteroever, die de kerstboomverbranding organiseerde. Nadat de kerstbomen in vuur en vlam stonden, namen de Ninoofse ijsberen een duik in het openluchtzwembad dat op het plein stond opgesteld. "Het water is negen graden", aldus ijsbeer Wim De Saeger. "Dat valt wel mee, tijdens onze duik in de Gavers was het maar vijf graden en we doken ook al in water van amper drie graden."





Er was ook nog een snoepworp en de trekking van de eindejaarsactie. (CVHN)





Claudia Van den Houte Afscheidnemend Prins Carnaval Werner Matthijs en schepen Alain Triest steken de kerstbomen in brand.