Ierse avond viert St Patrick’s Day in buurthuis De Kassei Claudia Van den Houte

14 maart 2019

12u06 0 Ninove Vzw De Kassei organiseert vrijdag een Ierse avond voor St. Patrick’s Day in het buurthuis van Lieferinge.

St. Patrick is de patroonheilige van de Ieren. Hij wordt op 17 maart gevierd. In Lieferinge gebeurt dat al twee dagen eerder, op vrijdag 15 maart. Dan wordt café De Kassei even een ‘Irish Pub’ en mag je er Guinness - staat die avond zeker op de kaart - op innemen dat je heel wat liedjes kan en mag meezingen.

De traditionele Ierse folkmuziek wordt gebracht door ‘Secret Stills’, een groep met ervaren rotten in het vak: Walter Minnaert, Kristien Devos, Geert Van Snick, Marcel Deneve en Pedro Drieghe.

De Ierse avond start vrijdag om 20 uur in buurthuis De Kassei op de Lieferingeplaats. Wie helemaal in de sfeer wil komen, draagt ‘Saint Patrick’s day gelegenheidsgroen’ die dag. De toegang bedraagt 5 euro.