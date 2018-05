Huiszoeking nadat bestuurder twee keer onder invloed wordt betrapt 15 mei 2018

03u15 0

De recherche van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) is een drugsonderzoek gestart nadat een man op drie dagen tijd twee keer werd betrapt op rijden onder invloed van drugs. Bij de eerste controle werd zijn rijbewijs al voor vijftien dagen ingetrokken en werd ook zijn auto in beslag genomen. Zondag werd hij in Roosdaal opnieuw betrapt op rijden onder invloed met een andere wagen. In het voertuig werd 20 gram cannabis aangetroffen en voor 820 euro aan cash. Er vonden vervolgens twee huiszoekingen met een drugshond plaats in Ninove en Roosdaal. Eén verdachte werd hierbij opgepakt. Hij verscheen voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Het onderzoek loopt verder. (TVP)