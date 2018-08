Housefestival Tribù breidt uit naar stadspark Claudia Van den Houte

06 augustus 2018

18u19 1 Ninove Het housefestival Tribù verhuist naar een nieuwe locatie en vermeerdert zo haar capaciteit tot bijna 2.000 feestvierders.

Tribù breidt uit na het succes van de voorbije twee edities. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. Ze vonden plaats achter de lokalen van Chiro Winnik in Denderwindeke. "Daar lag de maximumcapaciteit rond de 300 à 400 feestvierders. Omdat onze vorige locatie te klein begon te worden, gingen we op zoek naar een nieuwe, ruimere locatie", vertelt Sven Van Petegem van organisator Tatkraft. De nieuwe locatie werd het stadspark van Ninove, waar er plaats is voor bijna 2.000 bezoekers.

Ook de derde editie van het housefestival lijkt het goed te doen: "Er zijn momenteel al 85 procent van de tickets verkocht." Op de nieuwe locatie komt er ook een tweede podium. Op het eerste podium kan je terecht voor house en techno, met onder meer Nico Morano en Finnebassen. Op het tweede podium zal er disco worden gedraaid, met Red D & Lady Linn.

Verder blijft het concept van Tribù behouden. Zo komt er opnieuw een houten - maar uitgebreider - palettendorp. "Het stadspark zal ons festival nog meer sfeer geven", klinkt het. Tribù vindt op zaterdag 11 augustus plaats in het stadspark in Ninove. Tickets zijn te verkrijgen via www.tatkraftevents.com.