Houders van gehandicaptenkaart moeten niet betalen op shop & go-plaatsen: mogelijk heel wat onterechte retributies uitgeschreven Claudia Van den Houte

01 maart 2019

20u54 0 Ninove Houders van een parkeerkaart voor mindervaliden mogen op shop & go-plaatsen parkeren. Dat blijkt uit het antwoord van schepen voor Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) op een vraag van gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove).

Malfroot wees op de onduidelijkheid in verschillende reglementen over het parkeren met een gehandicaptenkaart in shop & go-zones. Casteur weet dat aan een slechte samenwerking tussen de dienst verkeer en de dienst financiën, die twee verschillende reglementen hebben. “Op de shop & go-zones zijn houders van mindervalidenparkeerkaart vrijgesteld van betaling. We gaan het probleem bespreken op de verkeerscommissie en zullen met het schepencollege beslissen of we al dan niet een beperking opleggen op de shop & go-plaatsen voor mensen met een kaart voor mindervaliden.”

Volgens Forza Ninove werden er heel wat onterechte parkeerretributies uitgeschreven. “De enige maatstaf die de parkeerwachters van OPC hanteerden was of iemand langer dan 30 minuten op shop & go-plaats stond”, zegt Guy D’haeseleer. “Zo zijn er honderden onterechte retributies uitgeschreven. Ik vind dat OPC opdracht moet krijgen om die boetes te traceren en de mensen terug te betalen.”

“Het is broodnodig dat de stad duidelijk omschrijft op de website en in Ninove Info hoe dat het parkeerreglement moet toegepast worden”, vindt Malfroot.

Casteur liet weten aan OPC te hebben gevraagd hoeveel retributies er zo zijn uitgeschreven, maar nog geen antwoord te hebben gekregen. “Als je niet weet dat het zich voordoet, kan je er ook niets aan doen. Maar eigenlijk moesten de mensen met een mindervalidenkaart niet betalen op een shop & go-plaats omdat de stad niet heeft vastgelegd dat ze wel moesten betalen.”