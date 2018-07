Hond zit uur lang in snikhete koffer en overleeft het niet Claudia Van den Houte

31 juli 2018

12u00 0 Ninove Op de Graanmarkt in Ninove is dinsdag een hond overleden nadat het dier door zijn baasje een uur lang achtergelaten werd in een snikhete auto. Passanten probeerden nog te helpen, maar tevergeefs.

Fleur Wets, uitbaatster van café Revue op de Graanmarkt, zag het allemaal gebeuren. "Er kwam iemand mijn zaak binnen om water te vragen voor een hond die op de parking voor de deur in een auto zat", vertelt ze. "Toen ik zelf ging kijken, zag ik de hond in de koffer liggen — die intussen geopend was. Het dier was volledig stijf, met opengesperde muil. Mensen hebben nog water over het dier gegoten, maar het was al te laat. Toen de eigenaar gevraagd werd wat er gebeurd was, gaf die toe dat hij zijn hond een uur lang in de koffer had laten zitten. In een bench dan nog."

De eigenaar van de hond kreeg meteen de volle laag van omstanders. "Eén van de getuigen heeft de politie gebeld en de nummerplaat van de man doorgegeven", vervolgt Fleur. "Ze zouden een patrouille sturen, maar daar is die man niet op blijven wachten. Ik schat hem rond de 50 à 55 jaar. Hij reed met een auto van een bedrijf uit Geraardsbergen."

Fleur kan nog altijd niet vatten wat er voor haar deur gebeurd is. "Hoe komt iemand erbij om een hond bij deze temperaturen in een bench in de koffer van zijn auto achter te laten? Een koffer die dan ook nog eens naar de zon gericht was, en dat zonder ook maar één raam open te laten. 'Het was niet zijn bedoeling', zei hij. Onbeschrijfelijk..."