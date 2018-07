Hevig onweer in Ninove zorgt voor kleine problemen Koen Baten

27 juli 2018

In Ninove is een halfuur geleden een kort maar krachting onweer met windstoten gepasseerd doorheen de stad. Dit zorgde her en der voor kleine problemen. Op de Preulegem in Ninove zijn door een hevige windstoot enkele afsluitingen van een werf losgeschoten. Deze vlogen tegen een motorrijder die ten val kwam, maar hij raakte niet gewond. De brandweer kwam wel ter plaatse om de afsluiting terug op zijn plaats te zetten. Door het ongeval was de straat wel een tijdlang afgesloten. Nog in het centrum waaiden ook enkele parasols omver. Ook in de Fernand Tavernestraat waaide een parasol om door het hevige onweer. Dit gebeurde ook zonder gewonden en de schade bleef relatief beperkt.