Herdenkingstoer met bloemenhulde in elke deelgemeente Claudia Van den Houte

09 november 2018

16u48 1 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen hebben vrijdag een herdenkingstoer gehouden doorheen Ninove in de aanloop naar Wapenstilstand.

De rondrit ging langsheen alle deelgemeenten van Ninove. Aan elk herdenkingsmonument was er een bloemenhulde. Ook werden de nieuwe herdenkingsstenen ingehuldigd. Deze week werd er op elke begraafplaats een herdenkingssteen geplaatst met als tekst ‘Nooit meer oorlog. Ninove herdenkt de ‘Groote Oorlog’ 1914 - 1918 en eert alle slachtoffers uit de twaalf deelgemeenten’, en als afbeelding een rode klaproos. Op verschillende begraafplaatsen waren ook kinderen van de lagere scholen aanwezig bij de herdenking. Er was een dankwoord van de lagere scholen van groot-Ninove aan de oudstrijders, dat in de buurt van het nabijgelegen herdenkingsmonument werd aangebracht.

De stad plant naar aanleiding van 11 november ook een vredesboom naast het herdenkingsmonument op het Kerkplein van Ninove. Er zijn dit weekend tal van activiteiten in het kader van 100 jaar Wapenstilstand. Zo is er zaterdag een fakkeltocht door Ninove, die start om 18.30 uur aan cc De Plomblom en op zondag is er onder meer om 10.15 uur een bloemenhulde aan het monument in Appelterre-Eichem, opgeluisterd door Harmonie Sint-Cecilia, en nog veel meer.