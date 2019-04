Heilige Harten Basisschool brengt boek met zelfgeschreven gedichten van leerlingen Claudia Van den Houte

01 april 2019

19u20 0 Ninove De Heilige Harten Basisschool in Ninove brengt het boek ‘WAT TELT! (vriendschap en ander belangrijks)’ uit.

Het boek bevat zelfgeschreven gedichten van leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de school. Het thema voor de gedichten was ‘vriendschap’, tevens het thema van de jeugdboekenmaand. “De leerlingen mochten zelf kiezen of ze alleen of in groep een gedicht schreven”, vertelt meester Joachim. “Tijdens de lessen waren de verschillende dichtvormen al aan bod gekomen. Bij sommige kinderen was het resultaat onmiddellijk goed, andere kinderen hadden wat hulp nodig. Nadien werden alle gedichten gebundeld, geschikt en samen met de schrijver die ons begeleidde tot een boek gemaakt. Alle kinderen waren zeer enthousiast.” Het boek is te koop via de school, mits voorintekening.