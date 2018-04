Hans De Smet trekt met 'Anders' naar kiezer 06 april 2018

02u34 0 Ninove Gekend Ninovieter Hans De Smet (46) wil met zijn eigen partij 'Anders (+PVG)' deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen nam hij deel als 'Wij - PVG' en aan de vorige federale verkiezingen als de Partij Voor Gehandicapten en Welzijn (PVGW). "Ik wil me inzetten voor minderheidsgroepen, niet alleen voor gehandicapten, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die slecht te been zijn, voor mensen die problemen hebben om zich uit te drukken of die een andere taal spreken, voor kunstenaars, dierenvrienden en meer. Voor mensen die slecht te been zijn, laten de voetpaden buiten het centrum soms te wensen over en van leegstaande panden kunnen bijvoorbeeld tijdelijke ruimtes voor kunstenaars gemaakt worden. Het is gemakkelijk om alles zwart-wit te zien, maar is het meestal grijs. In een verkiezingsjaar hoor je veel beloftes. Wij beloven niets, maar zullen ons best doen." De Smet hoopt genoeg mensen te kunnen verzamelen, de kiesdrempel te halen en een zitje in de gemeenteraad te behalen om vragen te kunnen stellen. (CVHN)