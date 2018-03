Hanne Verbruggen maakt furore op de weg 17 maart 2018

Tussen het veldloop- en pisteseizoen lassen veel atleten enkele wegwedstrijden in hun programma in. Ideaal als aanloop naar de zomer en goed om het wedstrijdritme op peil te houden. Vooral in Nederland zijn er deze periode heel wat interessante loopevenementen. Zo vindt zondag in Brunssum de Parelloop plaats. Ook Hanne Verbruggen maakt er haar opwachting. Zij gaat er van start in een 10km.





"Na het BK veldlopen, waar ik tevreden was van mijn achtste plaats, heb ik nog eventjes verder getraind. De week nadien stond er immers nog een 20km-wedstrijd op de planning. Ik trok daarvoor naar Alphen aan den Rijn. Zonder specifieke voorbereiding pakte ik er de derde plaats in 1u12.56. Ik had het niet verwacht. Het smaakte ook naar meer. De volgende keer wil ik me er wel eens helemaal voor klaarstomen. Benieuwd waar mijn grenzen dan zullen liggen. Een tijd onder de 1u10 moet mogelijk zijn. Na Alphen nam ik wel een week rust. Dat deed deugd. Ook tijdens de opbouw pik ik enkele wedstrijden mee. Grote doelen zijn dat niet, maar als goede training kunnen deze races wel tellen", weet de atlete van VITA. (XRE)