Handelaars opgelucht dat werken na een jaar klaar

zijn: “Nachtmerrie is eindelijk voorbij” Claudia Van den Houte

01 april 2019

17u03 2 Ninove De Dreefstraat en Weggevoerdenstraat zijn sinds maandag weer open voor verkeer. Heel wat mensen zijn blij dat de werken na een jaar eindelijk voorbij zijn. Handelaar Pascal Van Muylen opent zijn fruit- en groentenwinkel in de Weggevoerdenstraat opnieuw na vijf maanden de deuren dicht te hebben gedaan.

De grote werken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat gingen eind maart vorig jaar van start en hebben ruim een jaar geduurd. De straten kregen een nieuwe riolering en werden volledig vernieuwd, met een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden, fietssuggestiestroken en parkeerstroken. Ze gingen van start aan het kruispunt met de Graanmarkt, Oude Kaai en Mallaardstraat en liepen, telkens in fasen, tot aan de spoorweg in de Weggevoerdenstraat. Aangezien de werken op een belangrijke verkeersader naar het stadscentrum gebeurden, veroorzaakten ze heel wat hinder. Pascal Van Muylen sloot zijn fruit- en groentenwinkel Liana’s Fruitmarkt zelfs de voorbije vijf maanden. Het was een lange, moeilijke periode voor zijn zaak.

Impact

“Het begon eigenlijk al twee jaar geleden. Toen waren er al werken in de straat. Daarna werden de voetpaden opengebroken voor nutsleidingwerken”, vertelt Van Muylen. Sinds eind maart vorig jaar waren er dan doorlopend wegen- en rioleringswerken. Hoewel de vernieuwing van een deel van de Weggevoerdenstraat pas in een latere fase gebeurde, ondervond hij al van bij het begin van de werken een impact op zijn zaak. “Het verkeer zat vast, de straten slibden dicht. Mensen vermeden dit deel van de stad. Ik viel terug tot 60 à 70 procent van mijn inkomsten.”

Mensen vermeden dit deel van de stad. Ik viel terug op 60 à 70 procent van mijn inkomsten Handelaar Pascal Van Muylen

Voor de laatste fasen van de werken sloot hij volledig de deuren. “Er konden toen nauwelijks nog passanten door. Er lag een put van wel drie meter voor mijn deur. Dan leek het me beter om dicht te doen en gebruik te maken van de sluitingspremie die we als handelaars konden verkrijgen. Die was gelukkig wel wat meer dan een doekje voor het bloeden. Als ik die niet had gekregen, dan was ik doodgebloed.”

Winkel vernieuwd

Dinsdag gaan de deuren van Liana’s Fruitmarkt weer open. “Ik ben zeer opgelucht. Met het beetje geld dat ik nog overhad, hebben we de winkel een wat andere look gegeven. De presentatie van de groenten en alle wanden van de winkel werden vernieuwd. Er is ook nieuwe verlichting. In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen de werken in volle seizoen plaatsvonden, eindigen ze nu op het juiste moment. Binnenkort zijn er aardbeien en kersen. Ik ga er met vernieuwde moed tegenaan. Hopelijk zie ik de meeste van mijn klanten terug. De nachtmerrie is eindelijk voorbij.”

De klanten van Liana’s Fruitmarkt krijgen dinsdag een drankje aangeboden voor de heropening. De winkel is open van 8 uur tot 18 uur. Maandag is sluitingsdag.