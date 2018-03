Handelaars: "Doorsteek zal voor betere doorstroming zorgen" 31 maart 2018

03u16 0 Ninove De meningen over de doorsteek zijn verdeeld, maar er lijken toch heel wat handelaars in de Beverstraat positief te staan tegenover de plannen van de stad.

"Op die manier is de cirkel rond en wordt er een mooie '8' gevormd, waardoor er veel meer circulatie zal zijn en je meer het gevoel zal krijgen dat het één geheel vormt", vertelt Ingeborg Dullaert van handelszaak Dullaert-huis Steenhout. "Het kan ook een oplossing zijn voor de parking van Ninia, die nu veel leeg staat. De voetgangersverbinding kan Ninove alleen maar ten goede komen. Het is een kans die zich nooit meer zal voordoen en die moet worden gegrepen." Ook onder meer bij Juweliers Paul vindt men de voetgangersverbinding een goed idee. "Het zal voor meer doorstroming zorgen naar onze straat", klinkt het. "Tegenover een etalage in de doorsteek staan we wel minder positief. Interessanter zou zijn om er bijvoorbeeld een koffiebar, broodjeszaak of kleine boetiekjes te laten vestigen. Die winkeltjes hoeven niet breed te zijn." Voor Ylva Van Damme van kledingwinkel Bronx is een doorsteek niet echt nodig. "Ik heb er niets op tegen, maar ik zie het nut er niet van in", aldus Van Damme. "Er is links en rechts van de Beverstraat al een doorsteek naar Ninia. Dat is niet zo ver stappen. De doorsteek zal onnodig veel geld kosten, terwijl de stad haar centen beter in andere, belangrijkere zaken kan stoppen." (CVHN)