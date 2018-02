Halsesteenweg klaar voor aankomst Omloop 23 februari 2018

02u51 0 Ninove Het Omloop Finish Team is dezer dagen druk in de weer met de voorbereidingen voor de Omloop Het Nieuwsblad, die zaterdag aankomt op de Halsesteenweg.

Aan de aankomstzone staat de grote viptent al, die momenteel nog wordt ingericht. "De hoofdtent is 1.250 m² groot. Daarnaast is er nog 100 m² tent voor de ingang en vestiaire, 100 m² toog en wc-ruimte en een overdekt terras van bijna 100 m²", vertellen Geo De Cleer en Willy Verlé van het Omloop Finish Team - het vroegere Ronde van Vlaanderen Aankomstcomité. Schuin tegenover de viptent is er ook nog een tent in de fanzone. "De mensen van Maspoe baten het fandorp samen met ons uit. Er is een groot scherm, een aparte drankstand en een eetstand, een merchandisingstand en de diensten sport, cultuur en evenementen van de stad Ninove zorgen voor animatie. Het feest start om 13.30 uur."





In de aankomstzone kunnen mensen met gekke fietsen of een step de laatste rechte lijn naar de finish afleggen. Er is ook een openluchttentoonstelling over de Ninoofse wielerhelden en animatieact 'Productions en Zonen' voor vertier. De vrouwen arriveren rond 15.15 uur, de mannen rond 16.30 uur. Gisteren kwam Belgisch kampioen Oliver Naesen de aankomst in Meerbeke al verkennen. (CVHN)