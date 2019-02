Guy D’haeseleer wil Vlaamsgezinde partijen verenigen in ‘Forza Flandria’ Claudia Van den Houte

18 februari 2019

20u15 0 Ninove Komt er na Forza Ninove ook een Forza Flandria? Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer droomt ervan om alle Vlaamsgezinde partijen te verenigen in één beweging.

“Ik vind een samenwerking tussen alle Vlaamsgezinde partijen een goed idee. Samen kunnen we meer realiseren”, vertelt D’haeseleer. Hij denkt aan een beweging met bijvoorbeeld Vlaams Belang, Jean-Marie Dedecker en N-VA. “Daarom was ik zo ontgoocheld dat N-VA op plaatsen waar ze konden samenwerken met Vlaams Belang het cordon sanitaire in stand hield. N-VA is zich kapot aan het regeren. De traditionele partijen zorgen ervoor dat er op Vlaams gebied niets gebeurt. De Vlaamsgezinde partijen zouden meer moeten samenwerken, als het kan in één grote Vlaamse beweging. In plaats van elkaar tegen te werken, moeten we focussen op wat ons bindt. De enigen die er baat bij hebben dat we elkaar tegenwerken, zijn de klassieke partijen. Als Vlamingen moeten we meer aan hetzelfde zeel trekken.”