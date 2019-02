Guy D’haeseleer loopt niet mee in Aalsterse carnavalsstoet Claudia Van den Houte

25 februari 2019

19u42 0 Ninove Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer zal niet meelopen in de carnavalsstoet van Aalst.

De carnavalisten van de losse groep Konterverkiërt hadden D’haeseleer uitgenodigd om met hen mee te stappen in de stoet. De groep was namelijk van plan om te werken rond de chocomousse-mop, een aangebrande Facebookpost van D’haeseleer die na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober weer naar boven kwam. D’haeseleer twijfelde nog of hij op de uitnodiging zou ingaan, maar heeft nu beslist om het niet te doen. Hij zal wel naar carnaval Aalst gaan en de groep een bezoekje brengen tijdens de vorming van de stoet.