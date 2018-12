Guy D’haeseleer (Forza): “Slag in gezicht van veel Ninovieters” Claudia Van den Houte

27 december 2018

00u11 0 Ninove Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer is niet te spreken over de zet van Joost Arents (N-VA), die met Open Vld en Samen in een coalitie stapt. “ Hoe hypocriet kan men zijn?”, aldus D’haeseleer.

“Deze man slaagde erin om tijdens zijn fractieleiderschap het aantal N-VA-mandatarissen te herleiden van zes naar twee. Zijn volgende krachttoer was om het stemmenaantal van zijn partij te halveren bij de laatste verkiezingen, waardoor ze drie van de vijf gemeenteraadszetels verloor. Diezelfde man slaagt er nu dus in om al zijn ‘principes’ te verloochenen en te kiezen voor het postje. Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen en de Vlaamsgezinde kiezers in het bijzonder. Ik hoop dat hij het lef heeft om zes jaar te blijven zetelen. Deze laffe houding geeft me de moed om er vanaf 3 januari in te vliegen, samen met mijn 15-koppige fractie. Op naar de volstrekte meerderheid in 2024", besluit D’haeseleer.