Guy D’haeseleer: “doorbreken cordon is persoonlijke missie voor rest van mijn politieke carrière” Claudia Van den Houte

27 januari 2019

13u19 7 Ninove Zaal De Linde in Meerbeke zat zaterdagavond afgeladen vol voor de nieuwjaarsreceptie van Forza Ninove. Daar werd er geklonken op het verbluffende verkiezingsresultaat van de partij, die op 14 oktober 40 procent van de stemmen in Ninove wist te behalen. D’haeseleer noemde het doorbreken van het cordon sanitaire zijn persoonlijke missie voor de rest van zijn politieke carrière. Forza telt sinds 14 oktober al honderden extra leden, 50 procent meer als ervoor.

“Het zag er lang naar uit dat we er voor het eerst zouden in slagen om het cordon sanitaire te doorbreken. Want wees gerust: in de geheime stemming hadden we het zeker gehaald. Maar één persoon heeft er anders over beslist. Ik zal de naam van de man die de grootste politieke hold-up in de geschiedenis van de Ninoofse politiek niet vernoemen. Iedereen kent hem ondertussen”, sprak Guy D’haeseleer over Joost Arents op de nieuwjaarsreceptie. De ex-N-VA’er maakte een coalitie met Open Vld en Samen mogelijk.

“Je kan je misschien wel verstoppen voor de bevolking uit pure schaamte, maar iedere maand zal hij ons in de ogen moeten kijken op de gemeenteraad. En ik zal zijn beleid met bijzondere aandacht volgen”, aldus D’haeseleer. Even daarvoor had Forza Ninove-voorzitter Ilse Malfroot ook al uitgehaald naar Arents: “Joost, de rat, volgde het grote voorbeeld van zijn idool, die ook in Antwerpen samenhokte met links”, zegt Malfroot.

D’haesleer riep zijn partijgenoten op om ondanks hun ontgoocheling of woede de moed niet te laten zakken. “Het was onze bedoeling om 1.620 stemmen te winnen bij deze verkiezingen om zo de meerderheid te breken. Wel, we hebben er 4.000 gewonnen met een totaal van niet minder dan 10.890 stemmen. Als we daar nog eens 1.000 stemmen bijdoen, behalen we een volstrekte meerderheid in deze stad, hoeven we met niemand rekening meer te houden en kan het cordon sanitaire voor eeuwig en altijd de pot op. Ik ben er zeker van dat we daarin zullen slagen.”

“Ik heb kort na de verkiezingen massa’s mails, telefoons en berichten gekregen van mensen die me meldden dat ze niet voor onze partij hadden gestemd maar dat de volgende keer zeker zouden doen omdat het onrecht te groot is. Er kwamen honderden nieuwe leden bij. Mochten het nu verkiezingen zijn, denk ik dat we veel meer dan 50 procent halen, terwijl in Ninove maar 43 procent nodig is om een meerderheid in de gemeenteraad te halen. Dat doorbreken van het cordon is mijn persoonlijke missie voor de rest van mijn politieke carrière.”

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei haalde D’haeseleer nog uit naar N-VA, die volgens hem een traditionele partij is geworden. D’haeseleer trekt de Vlaams Belang-lijst in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement. Ook Forza-voorzitster Ilse Malfroot neemt deel aan de verkiezingen op 26 mei.