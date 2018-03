Guido Belcanto in Plomblom 13 maart 2018

Guido Belcanto komt op zaterdag 17 maart om 20 uur naar het cultureel centrum De Plomblom in Ninove. Hij stelt er zijn nieuwe plaat 'Liefde en Devotie' voor. Samen met zijn vaste muzikale broeders werkte hij het voorbije jaar aan deze nieuwe verzameling levensliederen, liederen die getuigen van liefde en genegenheid voor de zogenaamde onfortuinlijken, voor mensen die 'anders' zijn, mensen met een eenzaam en gebroken hart, mensen die net de andere kant opkeken toen het geluk voorbijkwam. "Iemand moet deze mensen een stem geven en ik wil die iemand zijn", aldus Belcanto. Tickets te koop voor 23 euro via www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56.





(CVHN)