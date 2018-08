Gsm gestolen in handelszaak Koen Baten

31 augustus 2018

Bij Asnails op de Geraardsbergsesteenweg in Ninove hebben daders gisteren een gsm gestolen van de eigenares van de zaak. Enkele personen kwamen haar zaak binnen en spraken haar aan. Toen ze even later terug vertrokken merkte ze dat haar gsm verdwenen was. De politie werd verwittigd en er is een onderzoek gestart, het is nog niet duidelijk of de daders al gevat zijn.