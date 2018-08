Grote Prijs Denderwindeke Sportief, met wielerwedstrijden voor junioren en nieuwelingen Claudia Van den Houte

03 augustus 2018

12u00 1 Ninove De 'Grote Prijs Denderwindeke Sportief' is op zaterdag 4 augustus toe aan de dertiende editie.

Wielerclub Denderwindeke Sportief organiseert twee wielerwedstrijden. Voor junioren is er een open omloop met een afstand van 95,2 kilometer, opgedeeld in 14 rondes van 6,8 kilometer. De wedstrijd voor nieuwelingen biedt een open omloop met een afstand van 68 kilometer, opgedeeld in 10 rondes van 6,8 kilometer.

De nieuwelingen starten op zaterdag 4 augustus om 14 uur, de junioren om 16.15 uur. Start en aankomst vind je aan café 't Lusthof in de Krepelstraat in Denderwindeke. Er is een prijzenpot van 660 euro voor de junioren, en 500 euro voor de nieuwelingen. Iedereen is welkom.