Groepsaankoop spouwmuur- en dakisolatie 14 februari 2018

02u50 0

De stad Ninove participeert in de groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie die intercommunale SOLVA organiseert in de strijd tegen de klimaatsverandering.





"Dakisolatie is al goed ingeburgerd, maar spouwmuurisolatie is nog voor heel veel huiseigenaars uiterst interessant. Wie beide combineert bespaart 20 procent op zijn energiefactuur, maar dat kan voor wie met elektriciteit verwarmt nog hoger oplopen," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen). Schepen van Wonen Katie Coppens (Samen) wijst er op dat de groepsaankoop ook heel interessant is voor wie een huis verhuurt. "Tegen 2020 wordt dakisolatie verplicht terwijl veel huurhuizen dat nog niet hebben. Het is dus een uitgelezen kans voor eigenaars van huurhuizen om voordelig het dak te laten isoleren." Intekenen kan al via www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil. De stad organiseert op woensdag 14 maart om 19.30 uur een infovergadering over het project in de Academie voor Woord, Muziek en Dans, Parklaan 13. (CVHN)