Groen-bus houdt halt in Ninove: “We willen andere stem laten horen in Denderstreek” Claudia Van den Houte

27 februari 2019

19u43 0 Ninove De Groen-bus heeft vandaag, woensdag, een tussenstop gemaakt in Ninove.

De partij rijdt met een elektrische bus door Vlaanderen om campagne te voeren voor de verkiezingen van mei. De bus hield ook halt aan het oud-stadhuis op het Oudstrijdersplein in Ninove. Verschillende kopstukken van de partij waren erbij om met de mensen in Ninove te praten. Onder meer Europees lijsttrekker Petra De Sutter, en Elisabeth Meuleman en Fourat Ben Chikha, de derde en vierde plaats op de Oost-Vlaamse lijst voor Groen, waren aanwezig. “In tijden van polarisatie, waarin mensen tegen elkaar worden opgezet, willen we mensen verbinden”, zegt Petra De Sutter.

“Ik hoop hier een andere stem te laten horen, want nu is het beeld van de Denderstreek soms éénzijdig. Hier gebeuren ook goede dingen”, aldus Elisabeth Meuleman. “De verkiezingen vallen op een goed moment”, zegt Wouter Vande Winkel, schepen in Ninove. “De Denderstreek is op een structurele manier ondergefinancierd. Wij krijgen jaarlijks twee miljoen euro minder dan vergelijkbare steden. Dat moet op Vlaams, provinciaal en federaal niveau veranderd worden.”