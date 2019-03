Gratis parkeren in Ninove tijdens carnavalsperiode Claudia Van den Houte

04 maart 2019

15u54 0 Ninove In Ninove kan er vanaf woensdag 6 maart tot en met vrijdag 15 maart gratis worden geparkeerd.

De parkeerautomaten in de binnenstad zijn tijdens de carnavalsperiode immers afgedekt. Daardoor is het niet mogelijk om een parkeerticket te nemen en hoef je in die periode niet te betalen of een parkeerschijf te leggen. Dit geldt voor het hele Ninoofse grondgebied.

Parkeren in het stadscentrum kan tijdens carnavalszondag op de parking van het Heilige Harten-instituut in de Onderwijslaan, op de Niniaparking en op de parking van Colruyt (laatste twee zijn open van 10 uur tot 22 uur). Op de parkings in de Mallaardstraat en op de OCMW-parking in de Burchtstraat kan je ook parkeren, maar die zijn enkel bereikbaar voor en na de stoet, niet tijdens.