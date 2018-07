Graafwerken voor volkstuincomplex gestart Claudia Van den Houte

16 juli 2018

Op een terrein langs de Meerbekeweg, vlakbij de terreinen van voetbalclub KVK Ninove, wordt er momenteel volop gewerkt aan de aanleg van het volkstuincomplex 'Graafland'. Drie weken geleden werd de symbolische eerste spadesteek gegeven. Intussen zijn er grote graafwerken aan de gang op het terrein waar de allereerste volkstuinen in Ninove komen. Afhankelijk van de aanvragen die de stad binnenkrijgt, zullen er tussen de 40 en de 50 volkstuinen worden aangelegd. De vzw Graafland staat in voor het beheer van de tuintjes. Het is de bedoeling dat de volkstuintjes ook gemeenschapsvorming stimuleren. Zo komt er onder meer een clubhuis op het terrein waar men iets zal kunnen drinken. Het terrein moet in de loop van het najaar klaar zijn.