Glühwein en verse pannenkoeken op kerstmarkt wzc Klateringen Claudia Van den Houte

14 december 2018

18u30 0 Ninove Woonzorgcentrum Klateringen in Ninove organiseert op zaterdag 15 december haar jaarlijkse kerstmarkt.

Op de kerstmarkt kan je genieten van een gezellige kerstsfeer, vers gebakken pannenkoeken, wafels en glühwein. Verder kan je ook huisgemaakte producten en geschenken op de kop tikken. Iedereen is welkom op zaterdag 15 december van 13 uur tot 17 uur in cafetaria De Oase van woonzorgcentrum Klateringen, Centrumlaan 173, in Ninove.